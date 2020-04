Abp Jędraszewski: dzisiaj w trudnych chwilach wracamy do słów Jana Pawła II

Dzisiaj, w trudnych chwilach przeżywanych w związku z pandemią koronawirusa, wracamy do słów Jana Pawła II, prosimy aby się za nami wstawiał – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Metropolita krakowski odprawił w czwartek wieczorem mszę w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, transmitowaną m.in. na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej.

Po liturgii arcybiskup odmówił „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”, którego 17 sierpnia 2002 r. krakowskich Łagiewnikach dokonał Jan Paweł II.

W homilii z okazji 15. rocznicy śmierci papieża Polaka metropolita krakowski powiedział, że dzisiaj, kiedy przeżywamy trudne chwile związane z pandemią koronawirusa, kiedy szukamy siły i nadziei, z tym większą wiarą prosimy Jana Pawła II o wstawiennictwo i obronę.

– Wracamy dziś także do jego aktualnych w nowej rzeczywistości słów, które wypowiedział 40 lat temu na krakowskich Błoniach. Jan Paweł II zwracał się wówczas do Polaków z apelem, by byli mocni mocą, którą daje wiara, by byli wierni. Takiej mocy – według papieża – Polacy w czasach PRL potrzebowali szczególnie – mówił arcybiskup.

Metropolita krakowski wspominał śmierć Jana Pawła II i tłumy ludzi, zwłaszcza młodych, zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie.

Według abp. Jędraszewskiego nie zrozumiemy Jana Pawła II bez jego utożsamiania się z Chrystusem.

– Zwłaszcza jego ostatnie dni były potwierdzeniem, jak bardzo dla niego osobiście Chrystus był kluczem do znoszenia wszystkiego, co stało się udziałem jego życia, cierpieniem, bólem, a jednocześnie mocą jego ducha – powiedział metropolita.

Arcybiskup podkreślił, że na początku pontyfikatu papież prosił, by otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, aby świat poznał Boga, a tym samym innego człowieka. Jak zaznaczył metropolita, Jan Paweł II głosił, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka.

– Nie zrozumiemy życia i działalności św. Jana Pawła II Wielkiego bez tego jego żarliwego świadczenia o tym chrześcijańskim humanizmie, którego fundamentem jest Jezus Chrystus – mówił arcybiskup.

Dodał też m.in., że Jan Paweł II „pokazał nam sobą piękno człowieczeństwa w najwyższym, najbardziej szlachetnym kształcie”.

PAP