Francuska prowokacja! Studenci nauk politycznych łykają najgłupsze idee LGTB jak pelikany [VIDEO]

Campus Vox dokonał małej prowokacji. W obecności ukrytej kamery poproszono studentów wydziału nauk politycznych o podpisywanie petycji na „rzecz równości praw osób LGTB”. Efekt przerażający. Niemal wszyscy francuscy studenci elitarnego kierunku okazali się na tyle zindoktrynowani, że łykali dość idiotyczny pomysł petycji jak tresowane pelikany.

Petycja promowała zmianę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych z „białym, prawdopodobnie heteroseksualnym” ludzikiem, na bardziej reprezentatywnych ludzików „tęczowych”, symbolizujących lesbijki, inwalidów, transseksualistów, itp.

Zbieranie podpisów pod petycją o wprowadzenie „inkluzywnych” symboli przed biblioteką uniwersytecką Science-Po szło jak po maśle. Po wytłumaczeniu o co chodzi, wszyscy sięgali po długopis i stwierdzali, że „chętnie”, „oczywiście”, „koniecznie”, że jest to „cool”.

Znalazł się zaledwie jeden człowiek, który najpierw spytał, czy to dotyczy Paryża, czy całej Francji? Następnie wraził wątpliwości, czy ktoś za to zapłaci? Dodał jednak zaraz, że to „super inicjatywa”.

Przyszłe elity Francji już wytresowali…