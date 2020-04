Kolejna prywatna firma oferuje wsparcie. Udostępnią bezpłatnie hulajnogi dla służb i organizacjom charytatywnym

Hulajnogi elektryczne firmy Hive w Warszawie zostały przeniesione do magazynów. Jak przekazał przedstawiciel firmy Łukasz Gontarek, firma chce nieodpłatnie udostępniać pojazdy służbom i organizacjom pracującym w okresie epidemii na rzecz społeczeństwa.

Przedstawiciel firmy dodał, że hulajnogi ze wszystkich pięciu miast Polski, w których Hive funkcjonuje, zostały przeniesione do magazynów, gdzie zostały poddane dezynfekcji.

„Aktywnie poszukujemy możliwości nieodpłatnego udostępnienia naszych pojazdów wszelkim służbom i organizacjom, które z poświęceniem pracują na rzecz całej społeczności. Stąd mamy apel – jeżeli komukolwiek i gdziekolwiek przydałyby się elektryczne hulajnogi – prosimy o kontakt” – podkreślił Gontarek.

W stolicy nie działają również hulajnogi Lime. Władze firmy w komunikacie na międzynarodowym profilu na Facebooku poinformowały, że ze względów bezpieczeństwa postanowiono wstrzymać możliwość użytkowania sprzętu we wszystkich krajach, w których jest on dostępny. „Mimo, że jest to dla nas niemałe wyzwanie, poradzimy sobie z tym wspólnie. Zawsze wierzyliśmy, że to ludzie tworzą miasto. Obecnie jest to podwójnie prawdziwe, w czasach, kiedy musimy pomagać sobie wzajemnie” – zaznaczono w komunikacie.

Jak przekazał stołeczny ratusz, w ubiegłym roku, działało co najmniej 4 operatorów udostępniających hulajnogi – Lime, Hive, CityBee, Bird. „Niestety z powodu braku jasnego stanu prawnego, co do statusu hulajnóg elektrycznych, operatorzy nie są zobowiązani, by poza rejestracją firmy sankcjonować swoją działalność. Decyzję o konieczności czasowego zaprzestania prowadzenia działalności wybranych branż podejmują władze rządowe” – przekazała rzeczniczka prasowa urzędu miejskiego Warszawy Karolina Gałecka.

We wtorkowym rozporządzeniu dotyczącym kolejnych ograniczeń w związku z zagrożeniem epidemicznym, hulajnogi elektryczne (w przeciwieństwie do rowerów miejskich) nie zostały wyraźnie wskazane do wyłączenia z użytkowania.

Zarząd Dróg Miejskich przekazał w środę, że terminale rowerów Veturilo są wyłączone, a wszystkie należące do firmy pojazdy zablokowane – pozostają jednak na stacjach. Na każdej z nich pojawiła się informacja o zawieszeniu systemu.

Wyłączenie z użytkowania sieci rowerów miejskich, a także ograniczenie dostępu do parków, placów, bulwarów, promenad i zieleńców to jeden z jedenastu punktów nowych ograniczeń ogłoszonych we wtorek przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

