Koronawirus. Kapitan USS Theodore Roosevelt zwolniony. Obsługa reaktora nuklearnego nie zostanie ewakuowana

– Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie będziemy w stanie ochronić naszej załogi – apelował we wtorek Brett Cozier, kapitan lotniskowca USS Theodore Roosevelt.

Dramatyczny apel wynikał z coraz gorszej sytuacji na okręcie. W oficjalnych wiadomościach podano, że zakażonych koronawirusem jest już 93 marynarzy.

Amerykański sekretarz marynarki wojennej, Thomas Modly, poinformował, że w czwartek na ląd zeszło pierwszych 1000 marynarzy. Na ewakuację czeka jeszcze 2700 członków załogi.

Today @SECNAV @USNavyCNO @NavyMCPON & @USNavy Surgeon General Rear Adm. Bruce Gillingham updated the media on the status of the @USNavy’s #COVID19 response efforts. pic.twitter.com/YvIER7p8bb

— Acting Secretary of the Navy Thomas B. Modly (@SECNAV) April 1, 2020