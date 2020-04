Koronawirus. Ksiądz i szef Caritas zachęca do masturbacji i oglądania filmów dla dorosłych w imię walki z pandemią

Ks. Michael Landau, szef austriackiego Caritas udostępnił na Twitterze grafikę zachęcającą m.in. do masturbowania się do darmowych filmów dla dorosłych na jednej z branżowych platform. Podziękował za tę inicjatywę i zachęcił, by robić to zamiast wychodzić z domu.

Ks. Michael Landau to katolicki ksiądz, tak przynajmniej czytamy na stronie austriackiego Caritasu.. Jest dyrektorem Caritas w archidiecezji wiedeńskiej od 1 grudnia 1995 r. Od 13 listopada 2013 roku jest też szefem Caritasu w Austrii.

Nasze zwątpienie w te informacje wywołane jest faktem, że ten rzekomo ksiądz zachęca do… masturbacji i oglądania udostępnianych za darmo filmów dla dorosłych na jednej z platform. Publicznie i nieironicznie podziękował za inicjatywę zachęcającą do nie wychodzenia z domu w trakcie epidemii koronawirusa.

– Mamy do was ogromną prośbę: zostań w domu, porozmawiaj wieczorem ze znajomymi (albo więcej), skorzystaj z bezpłatnego dostępu do Youporn lub poczytaj książkę – czytamy w informacji na grafice od U4.

Takie właśnie zalecenie podał dalej ks. Michael Landau. Patrząc w komentarze widać wielkie oburzenie. Sami komentujący zwracają uwagę, że ksiądz powinien raczej zachęcić do modlitwy czy polepszenia relacji z bliskimi, zamiast oglądać filmy dla dorosłych.

Jednak co po niektórym duchownym koronawirus rzucił się zupełnie na głowę…

https://twitter.com/mlcaritas/status/1243429468686999552

Tell people to go to PRAYER not PORN. Why do we have this pandemic except for God calling us to examine our lives? You are a leader, supposedly, of Caritas, where is your faith? — Messyanic (@Messyanic1) March 29, 2020

This is a joke, right? — Constantin Le Fevere (@ConstantinLeFev) March 28, 2020

You know they recommend looking at pornography, right? pic.twitter.com/kMzDkCUS8b — Eamon O'Brien (@eobrien84) March 28, 2020