Koronawirus w Polsce. Dobowy rekord zakażeń. Zmarło 14 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek późnym wieczorem o 117 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych sześciu zgonach. Zakażenie wykryto dotąd w sumie u 3383 osób, z których 71 zmarło. Dzisiaj dobowy przyrost zakażonych był rekordowy – łącznie to 437 przypadków. Zmarło 14 osób.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 39 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 17 z woj. mazowieckiego, 16 z woj. dolnośląskiego, 12 z woj. łódzkiego, ośmiu z woj. świętokrzyskiego, siedmiu z woj. podlaskiego, siedmiu z woj. pomorskiego, czterech z woj. małopolskiego, trzech z woj. warmińsko-mazurskiego, dwóch z woj. lubelskiego, jednej osoby z woj. wielkopolskiego i jednej z woj. lubuskiego.

Resort przekazał, że zmarło sześć kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 3383, 71 z nich zmarło. Dzisiejszy przyrost wykrytych zakażeń, 437 przypadków, jest rekordowy. Do tej pory najwięcej wykrytych zakażeń odnotowano w czwartek 2 kwietnia, i były to 392 przypadki.

