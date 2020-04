Korwin-Mikke odpowiada na propozycję Gowina. „Ciekawe, czy będzie wola polityczna?”

Janusz Korwin-Mikke odpowiedział na propozycję Jarosława Gowina. Wicepremier zapowiedział, że złoży projekt zmiany Konstytucji RP.

Jarosław Gowin nie zgadza się na przeprowadzenie wyborów 10 maja w trybie głosowania korespondencyjnego. Wyszedł z propozycją zmiany Konstytucji w ten sposób, by kadencja Prezydenta trwała 7 lat.

Jest jednak z tym pewien problem, o którym pisze redaktor nczas.com Radosław Piwowarczyk. Zmiana taka nie mogłaby dotyczyć już urzędującego Prezydenta, a także nie powinna dotyczyć już zarządzonych wyborów, ale wejść w życie od 2025 roku.

– Zmiana kadencji Prezydenta na jedną 7-letnią kadencją pozytywna. Tylko, że zmiana taka powinna być wprowadzona z wyprzedzeniem. PAD został wybrany na 5-letnią kadencją z opcją ubiegania się o reelekcję. W cywilizowanym kraju zmiana byłaby najwcześniej od 2025 roku – pisze Piwowarczyk.

Z odpowiedzią dla Jarosława Gowina wystąpił Janusz Korwin-Mikke. Na Facebooku wystosował swoją propozycję:

Powstało pytanie, czy jest to do zrealizowania? Zakladając, że WCzc.Jarosław Kaczyński ustąpi (ale wtedy będzie musiał ustąpić z roli I Sekretarza…), zgodzi sie nan to PO, PSL i KONFEDERACJA – to jak to zrobić?

Twierdzę, że jest to możliwe!

Wystarczy w zmienionej Konstytucji wprowadzić przepis przejściowy, że jednorazowo na kadencję 2-letnią prezydenta (JE Andrzeja Dudę…) wybiera Zgromadzenie Narodowe (Senat + Sejm). Plus z’obowiązanie p.Dudy, by nie kandydował za dwa lata.

Ciekawe, czy będzie „wola polityczna”?…