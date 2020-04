Królowa Elżbieta wygłosi w niedzielę 5 kwietnia orędzie do wszystkich państw wspólnoty brytyjskiej

Orędzie do krajów Commonwealth i poddanych brytyjskich będzie dotyczyło epidemii koronawirusa. Wielka Brytania weszła w trudny etap pandemii.

W ciągu ostatnich 24 godzin na Wyspach Brytyjskich odnotowano 684 zgony związane z koronawirusem. W sumie zmarło już 3 605 osób. Zanotowano też 38 168 potwierdzonych przypadków skażenia koronawirusem.

W tych wyjątkowych okolicznościach, które przechodzi Wielka Brytania, królowa Elżbieta przemówi do narodu w niedzielę 5 kwietnia. Informację taką przekazał oficjalnie Pałac Buckingham.

Monarchini co roku wygłasza przemówienie telewizyjne do narodu w święta Bożego Narodzenia, ale orędzia do narodu w nadzwyczajnych sytuacjach są niezwykle rzadkie. W ciągu swoich 68-letnich rządów zdarzyło się to zaledwie trzy razy. Po rozpoczęciu pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., przed pogrzebem księżnej Diany w 1997 r. oraz po śmierci królowej-matki w 2002 r. Ponadto wygłosiła przemówienie telewizyjne w 2012 r. z okazji 60. rocznicy panowania

Orędzie telewizyjne nagrano już na zamku Windsor. Tutaj obecnie monarchini przebywa. Będzie wyemitowane o 20:00 czasu londyńskiego (19:00 GMT). Królowa skieruje swoje słowa także do wszystkich krajów należących do wspólnoty brytyjskiej.

Zresztą temat zna. Żyła już m.in. w czasach największych epidemii i kryzysów ubiegłego wieku.

#confinementjour18 La reine Élisabeth II a connu toutes les grandes épidémies de l’Histoire (grippe espagnole, chikungunya, choléra, SIDA…) deux guerres mondiales, les guerres du Golf … Moi 18 jrs à la maison j’ai oublié comment marcher dehors ! pic.twitter.com/u6os1cqDTX — cyanure (@KyloDan_) April 3, 2020

Źródło: Reuters/ Le Figaro/ PAP