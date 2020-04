Marzec w TVP INFO. Wśród gości „Wiadomości” prawie wyłącznie PiS. Raz zaproszono Lewicę, a Konfederacji WCALE [FOTO]

Na 30. odcinków programu „Gość Wiadomości” w TVP INFO, aż 22. razy owym gościem był ktoś wywodzący się z obozu władzy.

Marzec okazał się szczytowym miesiącem, jeśli chodzi o stężenie propagandy w TVP INFO. Przynajmniej jeśli chodzi o program „Gość Wiadomości”. Na 30. odcinków, aż 22 razy rzeczonym gościem był ktoś z obozu władzy. 23. razy jeśli wliczymy w to Jacka Kurskiego, który też raz pojawił się w roli gościa.

Dwa razy zaproszono kogoś z PO-KO i po jednym razie zaproszono przedstawicieli Lewicy i PSL. Ani razu zaś nie mogliśmy usłyszeć w tym miesiącu w programie kogoś z Konfederacji, czyli spoza „bandy czworga”.

Gośćmi dość często byli również przedstawiciele prorządowych mediów. Jak widać TVP INFO nawet już nie udaje, że jest obiektywne.

Zgrabne podsumowanie tego miesiąca w TVP INFO zamieszczono na satyrycznej stronie „Oglądam ‚Wiadomości’ bo nie stać mnie na dopalacze”:

„Na 30 wydań:

=> 2 x pojawił się prezydent Duda (w tym raz jedynie w formie wygłaszającego orędzia);

=> 2 x zaproszono pary komentatorów (2x Karnowski oraz 1xDoRzeczy i 1xGazeta Polska)

=> 1 x wystąpił ustępujący Dyrygent Orkiestry (Kurski)

=> również pojedynczo wystąpili: ekspert, duchowny, szef państwowej spółki, policjant.

Pozostałe występy, to teatr polityków partyjnych:

=> 16 x byli to pojedynczy politycy Partii Karmicielki

=> 1 x po orędziu marszałek Sejmu (PiS) wystąpił polityk…PiS

=> 1 x po orędziu prezydenta Dudy wystąpił polityk…PiS

No i wreszcie, czy była jakaś opozycja (po co to komu??):

=> 4 x (!!!) zaproszono polityków opozycji (oczywiście wraz z otuliną PiS): 2xKO, 1xK’15 i 1xLewica”