Polskie miasta rozdają za darmo maseczki swoim mieszkańcom [VIDEO]

Maseczki ochronne mają pomóc w zahamowaniu pandemii koronawirusa. Polskie miasta i gminy rozdają je swoim mieszkańcom. Dystrybucja jest prowadzona w wielu miejscach w kraju.

Dęblin przekazał partię maseczek ochronnych wielokrotnego użytku pracownikom medycznym, strażakom i osobom pracującym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Kolejne maseczki rozdawane są od dziś na miejskim targowisku przy ul. Niepodległości 9. Są dostępne dla wszystkich. Od poniedziałku natomiast maseczki będą rozdawane w Urzędzie Miasta. Tam ulokowano specjalny punkt dystrybucji.

Puławy natomiast chcą kupić 40 tys. sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Ratusz planuje dostarczyć je mieszkańcom do skrzynek na listy. Zakup ma kosztować około 200 tys. złotych. Pieniądze na pokrycie tych kosztów mają pochodzić w całości z budżetu miejskiego.

Podobnie postąpiły także władze dolnośląskiego miasteczka Duszniki-Zdrój. Tam rozprowadzanych jest kilka tysięcy maseczek. Od wczoraj trafiają do skrzynek pocztowych mieszkańców, wraz z dokładną instrukcją użycia. Roznoszą je ochotnicy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Koszty pokryła gmina Duszniki-Zdrój.

Pobliski Wałbrzych natomiast rozdaje maseczki mieszkańcom, którzy przekroczyli 70. rok życia. Dystrybucją zajmują się przedstawiciele urzędu miejskiego. Maseczki posiadają wewnętrzną kieszonkę, w której można umieścić wymienną chusteczkę higieniczną.

– Dla seniorów 70+ szyjemy te maseczki w trzech wałbrzyskich zakładach, dajemy też pracę mieszkańcom naszego miasta. Miasto finansuje tę produkcję i od 3 kwietnia pierwsze 2 tysiące maseczek wielorazowych trafi do naszych seniorów – mówił prezydent miasta Roman Szełemej.

W poniedziałek maseczki trafią też do mieszkańców Tarnowa, w pierwszej kolejności do seniorów, którzy przekroczyli 70 lat. 10 tys. sztuk rozniosą wprost do ich mieszkań pracownicy socjalni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz wolontariusze.

Jednorazowe maseczki zakupiło również Opole. 15 tys. sztuk trafi do seniorów. Dystrybucją zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Bezpłatne maseczki swoim mieszkańcom rozdawał także Łowicz. Akcja trwała od 26 marca, jednak władze miasta postanowiły od 3 kwietnia zawiesić przyjmowanie zgłoszeń. Władze miasta czekają bowiem na kolejną dostawę. Akcja zostanie wznowiona zaraz po otrzymaniu maseczek. Łowiczanie mogli zgłaszać chęć otrzymania maseczek pod nr tel. (46) 830 91 61 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Zakup 30 tys. maseczek dla mieszkańców planuje Świnoujście. – Jeżeli tylko uzyskam możliwość zakupu, to kupię je natychmiast i rozdam państwu za darmo, ale wierzę w to, że będziemy z nich korzystali. To będą maseczki wielokrotnego użytku, czyli po użyciu przeprowadzić dezynfekcję w wysokiej temperaturze lub piorąc w temperaturze 60 stopni zabić bakterie i korzystać z nich ponownie – mówił prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

Kilkadziesiąt tysięcy maseczek trafi także do mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz Podlaski oraz gminy Drelów. Stanie się tak w ramach zainicjowanej przez przedsiębiorców ogólnopolskiej akcji „Maseczki dla Polski”. Honorowym patronatem inicjatywę objęło miasto Międzyrzecz Podlaski. Jednym z głównych partnerów i sponsorów akcji jest firma Wipasz.

Dzisiaj 3 tys. z 17 tys. maseczek wielokrotnego użytku dotarły do Darłowa. Miasto dostarczy je mieszkańcom wprost do domów lub miejsc pracy.

Dystrybucja około 70 tys. maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców rozpoczęła się także w Słupsku. Trafiają one wprost do skrzynek pocztowych.

W podkrakowskiej Skawinie lokalni przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy, otrzymają 17 tys. jednorazowych rękawiczek. Pracownikom tych placówek miasto rozdało także 500 maseczek.

W Siemiatyczach wolontariusze szyją maseczki. Miasto zakupiło materiały. Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać maseczki ochronne, muszą wywiesić przed swoim domem lub mieszkaniem wstążeczkę lub niewielki skrawek materiału.

Dystrybucję bezpłatnych maseczek rozpoczął już Urząd Miasta i Gminy Lidzbark. Zestaw dwóch maseczek wraz z instrukcją obsługi dostępny jest we wszystkich sklepach w Lidzbarku. Można go także pobrać z specjalnego stojaka przy Urzędzie Miasta i Gminy. W gminie w dystrybucji pomagają także strażacy ochotnicy, sołtysi i radni.

