Dobowy raport z Włoch: mniej zmarłych, więcej zakażonych. Nie żyje ochroniarz premiera Contego

We Włoszech w ciągu doby zmarło 681 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 15 362. Od soboty potwierdzono następnych 4805 przypadków zakażeń. Dotychczas w tym kraju zakaziło się 124 tys. osób.

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli prezentując dane powiedział, że podkreślenia wymaga spadek liczby osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Zaznaczono też, że stopniowo spada liczba zmarłych każdego dnia.

Nie zmienia to jednak faktu, że od 20 marca dzień w dzień z powodu koronawirusa umiera we Włoszech co najmniej 600 osób. Najgorszy pod tym względem był 27 marca, gdy zanotowano 919 zgonów.

Natomiast dobowa liczba zakażonych jest najwyższa od 30 marca.

Spośród chorych wyzdrowiało 21 tys. osób. Obecnie na Półwyspie Apenińskim na Covid-19 choruje ponad 88 tys. ludzi.

Dane z epicentrum epidemii we Włoszech, czyli Lombardii to 345 zgonów w ciągu doby i prawie 1600 nowych zakażonych. W niedzielę w regionie tym wejdzie w życie nakaz zakrywania ust i nosa – podała Ansa.

Nie żyje ochroniarz premiera Włoch

W Rzymie zmarł w sobotę zakażony koronawirusem policjant z ochrony premiera Włoch Giuseppe Contego. Jak ogłoszono, przyczyną śmierci 52-letniego funkcjonariusza były powikłania w rezultacie zapalenia płuc.

Media podały, że policjant z eskorty szefa rządu zaraził się koronawirusem przed kilkoma tygodniami. Do szpitala w Wiecznym Mieście został przywieziony w bardzo ciężkim stanie, gdzie natychmiast go zaintubowano. Przebywał na oddziale intensywnej terapii.