Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii spada? „Tylko” 809 nowych zgonów

W sobotę 4 kwietnia ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba zmarłych na Covod-19 wzrosła w ostatniej dobie o 809 osób. W sumie w Hiszpanii odnotowano już 11 744 zgony.

809 zgonów oznacza jednak już drugi dzień ich spadków w porównaniu z tragicznym czwartkiem 2 kwietnia, kiedy to zmarło 950 Hiszpanów. Z łączną liczbą zgonów 11 744 osób, Hiszpania zajmuje drugą pozycję w tej smutnej statystyce na świecie, po Włoszech.

Nieznacznemu spowolnieniu uległa też ilość potwierdzonych przypadków nowych zachorowań. W ciągu ostatnich 24 godzin pozytywne wyniki testów miało 7.026 osób. W sumie kornawirus zaraził w Hiszpanii już 124.736 jej mieszkańców.

L'Espagne s'en rapproche avec plus 112 000 malades et plus de 10 900 décès. pic.twitter.com/lsIxGgNLOo

