[NAJNOWSZY SONDAŻ] Polacy chcą wyborów na jesieni lub za rok

Coraz więcej osób chce przesunięcia wyborów na dalszy termin. Najchętniej jesienią lub dopiero za rok.

Pracownia SW Research sprawdziła kiedy powinny odbyć się wybory prezydenckie. Wyniki sondażu opublikowała „Rzeczpospolita”.

Wyniki są miażdżące dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zaledwie 9 proc. badanych zgadza się na wybory 10 maja – czyli tak jak chce szef PiS.

Równie mało osób godzi się na wybory latem tego roku. Na takie rozwiązanie zgadza się zaledwie 9,2 proc. ankietowanych.

Najwięcej osób, bo aż 38,6 proc., chciałoby wyborów na jesieni br. Ale prawdziwym zaskoczeniem jest kolejne miejsce.

Aż 33 proc. respondentów chce, aby wybory zostały przesunięte o cały rok. Ich zdaniem najrozsądniej byłoby przesunąć wybory na wiosnę 2021 roku.

Tylko 10,2 proc. badanych nie miało zdania w tej kwestii.

– Poparcie dla przeprowadzenia wyborów najbliższej jesieni maleje wraz ze wzrostem wieku respondentów (44 proc. wśród osób do 24 roku życia, 35 proc. pośród osób, które skończyły 50 lat). Częściej niż ogół badanych termin ten wskazywały osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł – 46 proc. z nich. Zdecydowanie rzadziej niż pozostali zorganizowanie wyborów jesienią popierają osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – mniej niż jedna na cztery osoby – skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Przypomnijmy, że w piątek Jarosław Gowin, lider Porozumienia, zaproponował zmiany w konstytucji, które przedłużyłyby kadencję prezydenta do siedmiu lat wykluczając jednocześnie możliwość reelekcji. Takie rozwiązanie spodobało się politykom PiS.

Źródło: Rzeczpospolita