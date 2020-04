Nergal: Polacy rozliczą PiS jak komunistów [VIDEO]

Lider zespołu Behemoth nie kryje poirytowania siedzeniem na kwarantannie. Wierzy też, że Polacy rozliczą partię rządzącą.

Adam „Nergal” Darki był gościem Jacka Nizinkiewicza w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Audycja ze względu na epidemię koronawirusa odbywała się za pośrednictwem telekonferencji.

Rozmowa w pewnym momencie zeszła na tematy polityczne. Nergal nie ukrywał swojego bardzo negatywnego stosunku do poczynań partii rządzącej.

– Mam dużo wątpliwości z tym, co się dzieje w Polsce od kilku lat. Często bywam ofiarą systemu, którego wszyscy jesteśmy ofiarami. Mówię o władzy partii rządzącej. Moje rozprawy sądowe są odroczone. Ale one trwają. Jesteśmy ofiarami propagandy i ciężko się w tym połapać – twierdzi Darski odpowiadając, czy czuje się dziś bezpieczny w Polsce.

Pytany o kwestie wyborów prezydenckich muzyk ocenił, że powinny być one przesunięte. – Uważam, żeby wybory przesunąć. To co robi PiS jest absolutnie karygodne. Tych ludzi też się kiedyś rozliczy. Tak jak rozliczało się komunistów, którzy też narażali ludzi – stwierdził muzyk.

Nergal został w ub. roku nominowany w plebiscycie O!Lśnienia. Swoją najnowszą płytę „New Man, New Songs, Same S***, vol. 1” nagrał we współpracy z muzykami słynnego zespołu Slipknot.

Natomiast warszawska prokuratura ściga Nergala za wpis na Facebooku. Muzyk zamieścił zdjęcie, na którym widać obraz z wizerunkiem Matki Boskiej przygnieciony butem, a fotografię opatrzył podpisem: „O Matko Miłosierdzia módl się za nami”.

Źródło: Rzeczpospolita