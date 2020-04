Obostrzenia nie dla wszystkich? Policja we Wrocławiu urządziła sobie imprezę. „Nawet 100. osób i orkiestra”

W czasie gdy w Polsce wprowadza się nowe obostrzenia w związku ze stanem epidemii, to w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowano uroczystość. Portal money.pl ustalił, że prawdopodobnie uczestniczyło w niej ok. 100 policjantów i orkiestra. Funkcjonariusze nie zachowywali bezpiecznego dystansu i nie nosili rękawiczek czy maseczek. Do sprawy odniósł się już rzecznik Komendy Głównej Policji.

W związku z epidemią koronawirusa rząd co rusz wprowadza nowe obostrzenia. Zachowywanie dystansu 2 metrów, niewychodzenie z domu bez powodu etc. Polaków w kwestii przestrzegania tych przepisów pilnują oczywiście policjanci. Według portalu money.pl stróże prawa sami mają jednak problem z przestrzeganiem obostrzeń.

1 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu urządzono rozdawanie awansów. Informacje o awansie można było oczywiście ogłosić zdalnie, a ze świętowaniem poczekać na czas po epidemii. No, ale po co? Lepiej zorganizować imprezę na 100. osób i zamówić orkiestrę, bo tak właśnie miała wyglądać uroczystość według money.pl.

Do sprawy odniósł się już rzecznik Komendy Głównej Policji. W rozmowie z tvn24.pl Mariusza Ciarka zapewnił, że sprawę badają oficerowie Biura Kontroli i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

– Zapewniam, że takie sytuacje nie mają prawa się powtórzyć i się nie powtórzą – powiedział rzecznik KGP.

Ciarka powiedział też, że szczególnie policjanci i przełożeni powinni dawać dobry przykład społeczeństwu.

Źródło: monet.pl, tvn24.pl