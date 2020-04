Policja znalazła sposób na braki w sklepach. Przerabia nielegalny alkohol na płyn do dezynfekcji

Policjanci postanowili pomóc w walce z brakami środków do higieny w czasach epidemii. Zaczęli przerabiać zarekwirowany alkohol.

W czasie epidemii maseczki i płyny do dezynfekcji stają się towarem pożądanym. O ile z maseczkami wciąż są problemy, to policjanci znaleźli sposób na rozwiązanie trudności z dostawami płynu.

W tym celu mundurowi postanowili przerabiać na płyn do dezynfekcji… nielegalny alkohol. Okazało się, że policja w samym Poznaniu przerobiła zarekwirowany alkohol na 5,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji.

Wcześniej na taki pomysł wpadła Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Ta odkryła, że ma na stanie 700 litrów nielegalnego alkoholu.

– Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyprodukowali ponad 5500 litrów płynu do dezynfekcji. Zostanie on wykorzystany w codziennej służbie obu formacji. Część trafiła również do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu – poinformował w sobotę Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Sami produkujemy płyn do dezynfekcji z zarekwirowanego przestępcom alkoholu. Mamy już go ponad 5,5 tys. litrów. Receptura z WHO. Pomoc strażaków JRG6 Poznań. Reszta to talent i dobre chęci 😎 pic.twitter.com/jTfojRolSz — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) April 3, 2020

– Na podstawie decyzji sądów w Kaliszu i Lesznie o przepadku alkoholu, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wydał decyzję dotyczącą przejęcia zabezpieczonego alkoholu bez akcyzy. Dzięki temu możliwe było jego przerobienie na gotowy do użycia płyn do dezynfekcji. Receptura do produkcji płynu została opracowana na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Łącznie uzyskano ponad 5500 litrów takiego płynu – dodał rzecznik prasowy.

Z propozycją przerabiania zalegającego w magazynach nielegalnego alkoholu wystąpił wicenaczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu, nadkom. Arkadiusz Milewski Produkcja środka dezynfekującego ruszyła na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 PSP w Poznaniu przy współpracy ze strażakami tej jednostki.

Źródło: GW