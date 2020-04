Polski Kościół przeciwko wyborom w czasie epidemii? „W sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia ludzkiego…”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, wystosował w piątek apel ws wyborów prezydenckich. Hierarcha napomina polityków jak powinni się zachować w „sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia ludzkiego”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, przypomniał w swoim piątkowym apelu, że „w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego naczelnym kryterium oceny życia społecznego jest zasada dobra wspólnego”. Hierarcha podkreśla, że dlatego właśnie „Kościół w pełni popiera zasady bezpieczeństwa wprowadzone w okresie pandemii przez Rząd w ostatnich tygodniach oraz zachętę do ograniczenia wszelkich kontaktów i pozostania w domach”.

Między wierszami prośba o przesunięcie wyborów?

Z apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski można wyczytać między wierszami, że obecny czas nie jest dobry na prowadzenie kampanii. Choć kapłan nie pisze tego wprost, to zdaje się sugerować, że moment epidemii nie sprzyja przeprowadzaniu wyborów.

W apelu hierarchy czytamy, że czas walki z koronawirusem „wymaga zawieszenia walk politycznych„.

„W trudnej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał. Dlatego – zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o »ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej« dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach” – pisze abp Gądecki.

Duchowny wezwał Polaków, by w trakcie Wielkiego Tygodnia wykazali się „po raz kolejny umiejętnością stawania ponad politycznymi podziałami w imię wspólnego dobra”.

Źródło: Episkopat.pl