Rośnie liczba dłużników w Polsce. Rekordziści są winni fortunę

Polacy mają coraz więcej długów. Rekordzista zalega ponad 72 mln złotych!

Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor przygotowały raport InfoDług. Możemy się z niego dowiedzieć o sytuacji dłużników w Polsce oraz stopniu problemu.

W 2019 roku liczba Polaków, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań prawie 2,8 mln obywateli. To wzrost o ponad 19 tys. osób wobec roku 2018.

W 2019 roku łączna kwota nieuregulowanych terminowo zobowiązań wyniosła 77,7 mld złotych. W stosunku do roku 2018 to wzrost o 3,73 mld złotych.

Z tej kwoty aż 42,21 mld złotych to długi pozakredytowe. Są to np. zaległe rachunki za telefon, telewizję kablową, prąd, gaz, alimenty, grzywny czy koszty sądowe.

Natomiast 35,49 mld złotych to długi kredytowe.

W 2019 roku kredytów na czas nie płaciło niemal 1,2 mln Polaków. Oznacza to, że w rok przybyło ich o ok. tysiąc osób.

Znacznie poważniej wygląda sytuacja z długami niekredytowymi. W 2019 roku zadłużonych przez nie było 2 227 451 osób, co było wzrostem wobec 2 177 219 w roku 2018.

W 2019 roku do firm windykacyjnych lub funduszy sekurytyzacyjnych trafiło ok. 13 mld złotych złych kredytów. Dla porównania w 2018 roku było to 8,7 mld złotych.

Ze spłatą rat czy rachunków częściej problemy mają mężczyźni. W 2019 roku stanowili 61,4 proc. dłużników.

Ponad połowa z nich (54,8 proc.) nie opłacała w terminie swoich zobowiązań wobec banków. Aż 63 proc. zalegała ze spłacaniem rachunków.

Według InfoMonitor oraz w BIK na tysiąc dorosłych Polaków aż 89 ma problemy finansowe. W 2019 roku średnie zadłużenie na osobę wyniosło ponad 28 tys. złotych.

Rekordzistą jest natomiast 63-latek z lubelskiego z długiem niemal 72,5 mln złotych. Drugie miejsce przypada 37-latkowi z Pomorza, który ma 48 mln złotych zaległości, a trzecie mieszkance Mazowsza z zadłużeniem ponad 43,3 mln złotych.

Największe zadłużenie – 22,1 mld złotych – przypada na grupę wiekową 35-44 lata.

Źródło: Money.pl