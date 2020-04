Wielkanoc w czasie epidemii. Będzie nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego

Wielkanoc w czasie światowej pandemii koronawirusa będzie szczególna. Puste kościoły, papież celebrujący Zmartwychwstanie w samotności. Arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia postanowił, że ku pokrzepieniu serc chrześcijan na całym świecie w Wielką Sobotę wystawi Całun Turyński. Będzie to transmitowane w telewizji.

– Miłość, jaką Jezus nam podarował, jest silniejsza od wszelkiego cierpienia, wszelkiej choroby, wszelkiego zakażenia, każdej ciężkiej próby i zniechęcenia – podkreślił w swym wystąpieniu metropolita stolicy Piemontu.

Arcybiskup ogłosił, że w Wielką Sobotę o godz. 17 będzie przewodniczył długiej modlitwie przed Całunem. Podkreślił, że wszyscy na świecie będą mieli możliwość udziału w tym wydarzeniu.

Całun Turyński to tkanina, w którą według tradycji owinięto Chrystusa po ukrzyżowaniu. Przechowuje się go w kaplicy w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Od lat jest przedmiotem badań i analiz. Dokonuje się ich także przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i technologii w celu ustalenia daty pochodzenia płótna i jego przeznaczenia. Na ten moment nie ma przesłanek, by sądzić, że to falsyfikat.

Źródło: PAP