Wystawmy w niedzielę palmy na zewnątrz domów i mieszkań – apel ks. Isakowicza-Zaleskiego

Zbliżają się wyjątkowe święta Wielkanocy, bez udziału w liturgii, bez „święconki”, „dyngusa”… Może warto zachować jednak jakąś namiastkę tradycji i nie poddawać się do końca apatii? Tak proponuje np. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dla portalu PCh24.

Czy tegoroczna Niedziela Palmowa z powodu pandemii koronawirusa pozbawiona zostanie tradycyjnego, wielobarwnego wymiaru? – pyta portal, a ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski sugeruje, by zaprezentować palmy w oknach, na balkonach czy w ogródkach. „To też jest wyznanie Wiary!” – dodaje.

„W Niedzielę Palmową w kościołach wielu krajów całego świata odbywają się spotkania młodych ludzi. W Polsce znamy zwyczaj tworzenia palm, które są święcone. Nie raz mamy do czynienia z przepięknymi oraz ogromnymi palmami powstałymi za sprawą wysiłku wielu osób” – mówi ks. Isakowicz-Zaleski.

„W tym roku jednak nie ma możliwości procesji z palmami, ale zachęcam, by – jeżeli ktoś wykonał palmę albo obecnie tworzy ją w domu z dziećmi – zaprezentować palmę na zewnątrz: na balkonie, w oknie, w ogródku. To też jest wyznanie Wiary. Ta palma przypomina nam bardzo ważne wydarzenie, jakim był wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy” – przypomina kapłan.

Nietypowa sytuacja izolacji katolików w trakcie tegorocznego Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych nie powinna wymazać do końca pięknych polskich zwyczajów. Nie rezygnujmy z palm, czy pisanek…

Niedziela Palmowa z ograniczeniami https://t.co/xscu4xPGbL — Radio Zachód (@radiozachod) April 4, 2020

Źródło: PCh24