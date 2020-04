Czy Szwecja zwolni imigrantów przeznaczonych do deportacji? Z powodu epidemii koronawirusa nie ma gdzie ich przetrzymywać

Szwedzkie władze rozważają wypuszczenie z ośrodków przetrzymania imigrantów, którzy mają być deportowani. Z powodu epidemii całkowicie zawieszono procedury odsyłania ich do krajów pochodzenia.

Z powodu epidemii koronawirusa zawieszono m.in wszystkie loty – także deportacyjne, którymi miano odsyłać nielegalnych imigrantów do domu. Teraz przebywają oni w specjalnych ośrodkach. Mieli w nich przebywać krótki czas, do momentu deportacji, ta jednak została odłożona. Ośrodki dla imigrantów są więc przepełnione ponad miarę.

Jak donosi Radio Sverige, Ulrica Granberg, szefowa policji granicznej w okręgu Bergslagen, ostrzega, że w aresztach jest pełno migrantów oczekujących na deportację, ale wielu będzie musiało zostać zwolnionych. W związku z epidemią już 4 wypuszczono. Władze zdają sobie sprawę z tego, że zwolnieni imigranci mogą się ukryć, by uniknąć deportacji w przeszłości.

Jak podano w raporcie Delmi – sumującym wyniki badań nad imigracją, dla szwedzkiego rządu sprawy deportacji nielegalnych przybyszy miały zawsze bardzo niski priorytet. Wielu urzędników zajmujących się imigracją nawet całkowicie podważa sens odsyłania przybyszy do ich krajów pochodzenia. Niektórzy lewicowi politycy posuwają się nawet do tego, że sabotują i tak mizerne wysiłki władz, by jakoś zapanować na imigracją. Daniel Riazat, poseł skrajnej Partii Lewicy, sam imigrant z Iranu wzywa nawet Szwedów do tego, by ukrywali nielegalnych przybyszy przed policją i służbami imigracyjnymi.

Przed pomysłami zwolnienia imigrantów ostrzega jednak Mikael Ribbenvik, szef szwedzkiej Rady Imigracyjne. Twierdzi, że szwedzkie przepisy i procedury sprawiają, że nawet potencjalni terroryści, czy zbrodniarze wojenni zbiegli z rożnych krajów objętych konfliktami czują się w Szwecji bezpiecznie.

Brak jakiejkolwiek kontroli nad imigracją stworzył więc Szwecji problemy, z którymi czasach epidemii nie może sobie poradzić. W związku z koronawirusem zawieszono procedury deportacyjne i to oznacza, że nie ma warunków do trzymania imigrantów w miejscach odosobnienia. Wypuszczenie ich stworzy kolejne problemy, zwłaszcza, że wielu z nich to zwykli przestępcy.