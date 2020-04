Iron Man siedział za narkotyki. Aktor spędził za kratami kilkanaście miesięcy

Robert Downey Jr. ma na koncie odsiadkę. Odtwórca roli „Iron Mana” wpadł przez narkotyki.

Jeden z najlepszych i najpopularniejszych aktorów ostatnich lat Robert Downey Jr. kończy dzisiaj 55 lat. Gwiazdor studia Disney ma na sumieniu niemałe problemy z narkotykami.

To właśnie przez narkotyki aktor trafił na kilkanaście miesięcy do więzienia, mieszczącego się ok. 300 km od Los Angeles. W więzieniu stanowym w Corcoran Downey Jr. spędził przełom roku 1999 i 2000.

Za co dokładnie siedział filmowy „Iron Man”? Było to m.in. posiadanie heroiny i kokainy oraz ucieczki z odwyków.

Za kratami aktor nie był gwiazdą, a tylko więźniem numer P50522. Trudno się dziwić, w więziennej świetlicy nie puszczano biografii Charliego Chaplina w reżyserii Richarda Attenborough, za którą Downey, grający tytułową rolę, otrzymał nominację do Oscara.

Niemniej aktora odwiedzali dziennikarze. Wśród nich reporter „Variety”, który opisywał odsiadkę Downey’a ze szczyptą ironii.

– Siedzi w kącie ogromnego pokoju strzeżonego przez trzech funkcjonariuszy i się uśmiecha. To ten sam psotny wygląd, który znamy z jego filmów. Twarz Roberta ma zdrowy blask, jakby rano grał w rakietki, a oczy są przekrwione z braku snu. Stracił kilka kilogramów. W dżinsach i dżinsowym płaszczu więziennym wygląda na gangstera, ale pod denimem ma białą koszulkę Emporio Armani – brzmiała notka w magazynie.

Robert Downey Jr. pierwszy raz wpadł w 1996 roku. Wówczas policja złapała go za przekroczenie prędkości, a podczas przeszukania odkryła w aucie heroinę i kokainę.

Jakby tego było mało pod siedzeniem aktor trzymał pistolet Magnum 357. Na szczęście broń była nienaładowana.

W kolejnych latach kilkukrotnie uciekał z odwyków. Raz po pijaku schował się w domu sąsiadów – zasnął w łóżku ich 11-letniego syna, który był akurat na wakacjach.

Źródło: Newsweek