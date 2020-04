Italexit. Ten ruch ogarnia całą Italię. Włosi mają dość Unii Europejskiej [WIDEO]

Włosi coraz powszechniej uważają, że Unia Europejska całkowicie zawiodła w walce z epidemią koronawirusa. Za fikcję uznają też tzw europejską solidarność i coraz powszechniej domagają się opuszczenia wspólnoty.

We Włoszech manifestacje niechęci do Unii przybierają już masowe rozmiary. Oczywiście z powodu całkowitego zamknięcia kraju wszystkie akcje mają miejsce tylko w mediach społecznościowych.

Włosi formułują kilka zarzutów pod adresem Unii. Po pierwsze uważają, że jako instytucja całkowicie zawiodła w walce z epidemią. A to własnie w tym celu powołano Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Ponadto Włosi twierdzą, że w obliczu pandemii zostali pozostawieni sami sobie, a Unia zaczęła podejmować spóźnione i bardzo nieskuteczne działania dopiero wtedy, gdy jej władzę zostały poddane miażdżącej krytyce.

Całkowicie też zawiodła tzw. europejska solidarność. Jej symbolem było m.in zatrzymywanie przez państwa sprzętu i wyposażenia medycznego przeznaczonego dla innych krajów.

Teraz jeszcze dochodzą spory dotyczące radzenia sobie z kryzysem ekonomicznym, który jest jednym z następstw epidemii. Włosi podobnie jak Francja i Hiszpania chcą emisji tzw. „koronaobligacji”, które miały zapewnić finansowanie upadającej gospodarki, dać płynność przedsiębiorstwom, pozwolić na łatwiejsze zaciąganie pożyczek. Z tym stanowczo nie chcą się zgodzić Niemcy, które przeznaczają ogromne pieniądze na ratowanie własnych przedsiębiorstw, ale nie chcą się już zgodzić na solidarna pomoc gospodarkom innych krajów.

Stąd we Włoszech coraz powszechniejsze wezwania do opuszczenia Unii, które manifestują się m.in masowym zdejmowaniem i paleniem unijnych flag.

Se l'Europa non si sveglia, queste scene si moltiplicheranno.

Buongiorno Amici, sempre avanti e mai mollare, con l'orgoglio di essere un grande Popolo. 🇮🇹 pic.twitter.com/E9OHgR62CF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 3, 2020

It's another great day to see this flag burning 😎😎😎 pic.twitter.com/dkTa8UarXw — Andrea 🇬🇷 Vs 🌍 (@Anon_r2d2) April 5, 2020