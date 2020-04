Naczelny lekarz USA: Przyszły tydzień to będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września w całym kraju

Amerykanie obawiają się danych dot. zarażeń i zgonów od koronawirusa. Naczelny lekarz USA przyrównał zbliżający się tydzień do Pearl Harbor.

– Nadchodzący tydzień będzie najtrudniejszym i najsmutniejszym w życiu większości Amerykanów – powiedział naczelny lekarz USA Jerome Adams w Fox News. W ten sposób przyrównał epidemię koronawirusa do ataku na Pearl Harbor w 1941 roku.

– To będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września, tylko (…) to będzie się działo w całym kraju. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała – dodał Adams.

Naczelny lekarz USA zaznaczył jednak, że istnieje „światełko na końcu tunelu”. Wszystko zależeć ma od tego, czy Amerykanie dołożą starań, aby spowolnić rozwój epidemii.

Jeszcze gorszy scenariusz widzi Anthony Fauci, wirusolog i członek zespołu powołanego przez Biały Dom do walki z epidemią. Według dr. Fauciego nowy koronawirus prawdopodobnie będzie nawracał sezonowo, jak grypa.

Powodem jest fakt, że koronawirus rozprzestrzenił się już tak bardzo, iż najpewniej nie uda się go wyeliminować na całym świecie. Dr Fauci, w rozmowie z telewizją CBS, podkreślił, że USA muszą zrobić wszystko, aby być przygotowane na powrót koronawirusa jesienią.

W Stanach Zjednoczonych odnotowano dotąd ponad 320 tys. zakażeń. Natomiast koronawirus zabił tam już ponad 9 tys. osób. Prawie połowa zgonów miała miejsce w stanie Nowy Jork.

