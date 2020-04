Nie wytrzymał kwarantanny. Zabił żonę, a później siebie

Wstrząsające odkrycie policji zaalarmowanej przez sąsiadów 71-latka. Emeryt nie wytrzymał stresu związanego z kwarantanną.

Do przerażającego odkrycia doszło w Barrington pod Cambridge (Wielka Brytania). 71-letni Alan Smith i jego żona Elsie od wielu dni nie dawali znaku życia.

Emeryci, podobnie jak miliony na świecie, musieli przebywać na kwarantannie. Mężczyzna znosił zamknięcie i panikę coraz gorzej.

W końcu zaniepokojeni sytuacją sąsiedzi zaalarmowali policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, ale nikt nie otwierał domu.

W związku z tym policja weszło do budynku siłą. A to co odkryli za zamkniętymi drzwiami przeszło ich najgorsze obawy.

Martwa kobieta leżała na podłodze. Funkcjonariusze odkryli, że emerytka ma liczna rany kłute.

Policja ruszyła w poszukiwaniu męża pani Elsie. 71-letni Alan został znaleziony martwy w łóżku i również na jego ciele odkryto liczne rany.

Śledczy wstępnie ustalili, że emeryt zabił swoją, żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Oględziny wykluczyły bowiem, aby pani Elsie sama zadała sobie odkryte rany.

Inaczej w przypadku 71-latka. Tu policja nie wykluczyła, że popełnił samobójstwo.

Sąsiedzi zeznali, że para przeżywała trudne chwile i żyła w ciągłym stresie związanym z epidemią koronawirusa. Dodatkowo pan Smith był chory i bał się, czy uda mu się zdobyć leki.

Źródło: Cambridgeshire Live