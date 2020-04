Nowy iPhone w sprzedaży na dniach? Akcesoria do SE 2020 już są!

Mimo epidemii koronawirusa Apple nie zamierza odkładać swoich premier. Po nowych laptopach przyszła pora na nowe telefony iPhone.

Kilka tygodni temu do sprzedaży trafiły laptopy MacBook Air 2020 od Apple. Teraz amerykański gigant szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego telefonu.

Nie chodzi jednak o najdroższy model, a o budżetowy iPhone SE. O tym, że premiera nadciąga pogłoski krążyły od dłuższego czasu, ale w sobotę wszystko stało się jasne.

Sprawcą zamieszania było same Apple, które przez chwilę dodało do sklepu z akcesoriami szkła ochronne. Były one dedykowane telefonom iPhone 7, 8 i właśnie nowemu SE.

Zdarzenie nie tylko potwierdziło spekulacje dotyczące rychłej premiery, ale również nieco wyjaśniło, jak wyglądać będzie bryła urządzenia. Telefon będzie miał 4,7-calowy ekran.

Wcześniej eksperci od IT spekulowali, że iPhone SE 2 będzie klonem modelu 8. Jednak od strony technicznej ma być zupełnie nowym urządzeniem.

Według przecieków iPhone SE 2 będzie wyposażony w procesor A13 Bionic. Ma być oferowany w wariantach z 64 GB, 128 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Telefon najpewniej zadebiutuje bez wielkiej kampanii, a tak jak w przypadku tegorocznego „taniego” MacBooka Air po prostu trafi do sklepu. Według spekulacji telefon kosztować będzie 399 dolarów.

Pierwszy iPhone SE z 2016 roku wywołał spore zamieszanie. Najtańszy telefon Apple okazał się jednocześnie najbardziej pożądanym – posiadał bowiem wszystko czego potrzebowali użytkownicy.

Możliwe, że z obawy przed efektem pierwszego SE Apple zdecyduje się mocno okroić nowy model, aby nie odciągnął klientów od kupna droższych, flagowych modeli.

Źródło: Benchmark