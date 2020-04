PiS zamknęło lasy państwowe. Korwin-Mikke zaprasza do swojego!

Lasy zostały zamknięte z związku z łamaniem zasad bezpieczeństwa. W odpowiedzi na taki zakaz poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zaprasza do swojego lasu.

– W Polsce wprowadzono zakaz wstępu do lasów, gdyż wiele osób łamało zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii – powiedziała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska.

Wcześniej Lasy Państwowe apelowały, aby Polacy zachowywali się w nich rozsądnie. Jednak wkrótce apel zamienił się w twardy zakaz.

Tłumaczenie rzecznik? Malinowska twierdziła, że ludzie przychodzący do lasu… mogą przynieść do niego koronawirusa. A inni mogą się nim zarazić.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do 11 kwietnia, czyli do Wielkiej Soboty. Zakaz dotknął też myśliwych.

Przestrzeganie zakazu nadzoruje straż leśna. Strażnicy mogą wystawiać zapuszczającym się do lasów mandaty.

Taki zakaz nie spodobał się największemu w Sejmie orędownikowi wolności – posłowi Januszowi Korwin-Mikkemu.

W odpowiedzi na zakaz wchodzenia do lasów… poseł Korwin-Mikke zaprasza do swojego, prywatnego lasu!

Źródło: Radio Szczecin / Instagram Janusz Korwin-Mikke