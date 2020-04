Trump nie ma wątpliwości. „Chcę, by kibice jak najszybciej wrócili na areny sportowe”

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po telekonferencji z szefami lig zawodowych powiedział, że powinny one jak najszybciej wznowić swoje rozgrywki. W USA pandemia koronawirusa zbiera tragiczne żniwo – zarażonych jest już ponad 310 tys. ludzi, zmarło blisko 8,5 tys.

„Chcę, by kibice jak najszybciej wrócili na areny sportowe. Nie jestem w stanie teraz określi dokładnie, kiedy to będzie, nie wymienię konkretnej daty, ale myślę, że to będzie wcześniej niż później. Wiem, że tego właśnie chcą też fani” – zaznaczył Trump.

Żadna z zawodowych lig w USA obecnie nie gra. Rozgrywki koszykarskiej NBA, hokejowej NHL i piłkarskiej MLS zostały zawieszone, a baseballowa MLB nie zaczęła sezonu.

„Z kolei myślę, że NFL (liga futbolu amerykańskiego-PAP) rozpocznie sezon zgodnie z planem, czyli we wrześniu” – dodał prezydent USA.

(PAP)