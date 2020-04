Andrzej Duda chce wysłać Polaków do urn? „Potrzebne nam są te wybory i to jak najszybciej!”

Prezydent Andrzej Duda odpowiadał w poniedziałek na Facebooku na pytania Internatów. Jednym z głównych tematów były wybory prezydenckie 2020. Według głowy państwa powinny się one odbyć jak najszybciej.

Internauci pytali Andrzeja Dudę o to, czy jego zdaniem wybory prezydenckie 2020 powinny się odbyć 10 maja. Prezydent stwierdził, że ” potrzebne nam są te wybory i to jak najszybciej”.

– Bo to jest też kwestia ciągłości władzy państwowej. To jest też kwestia bezpieczeństwa ustrojowego państwa. To jest także kwestia tego właśnie w jaki sposób będziemy skutecznie walczyli z koronawirusem – mówił Duda.

Może przynajmniej prezydent nie wyśle Polaków do urn. Zdaje się, że Duda bardziej przychyla się do wyborów korespondencyjnych.

– Ja osobiście uważam, że idea głosowania korespondencyjnego jest interesująca – podzielił się swoimi przemyśleniami prezydent.

Eksperci twierdzą jednak, że głosowanie kopertowe również stwarza ryzyko dla zdrowia. Na domiar złego, tego typu wybory, przygotowane w tak krótkim czasie, stwarzają duże zagrożenie fałszerstwami wyborczymi.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie terminu. Prezydent zdaje się jednak nie skłaniać, ku takiemu rozwiązaniu.