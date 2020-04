Braun o dymisji Gowina: „Dalszy niezakłócony dostęp do centralnego słoja z konfiturami zapewnia min. Emilewicz”

W internecie już pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące złożenia dymisji przez wicepremiera Jarosława Gowina. Zdania i próby wyjaśnienia obecnej sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy są dość rozbieżne. W sumie jednak nic się nie stało. Partia Gowina w koalicji zostaje, a na jego miejsce w rządzie wejdzie Jadwiga Emilewicz.

Z Platformy zabrała głos Izabela Leszczyna. Pojawiają się tu odniesienie ewangeliczne i dość dziwny tekst o tym, że Gowin jest jak Piłat, który i tak pozwala PiS „wykonać wyrok na Polsce”. Jeszcze trochę , a do specjalizacji Pani poseł, obok spraw ekonomicznych, dojdą też wielkopostne rekolekcje.

Czyli @Jaroslaw_Gowin w Wielkim Tygodniu umywa ręce od odpowiedzialności jak Piłat: wykona wyrok na Polsce z #PiS.em, ale będzie udawał, że tego nie robi, bo jest przecież lepszy, więc wyjdzie z rządu, ale zostawi głosy członków swojej partii do dyspozycji #Kaczyńskiego 🙈🙈🙈 — Iza Leszczyna✌️🇵🇱 (@Leszczyna) April 6, 2020

Jej partyjny kolega Marcin Kierwiński w podobnym duchu, ale porównań religijnych, pisze, że „Jarosław Gowin okazał się Jarosławem Gowinem. Sam zagłosuje przeciw ale przekonywał żeby jego partia zagłosowała za. Czyli głosuje ale się nie cieszy w nowym wydaniu”.

Jaroslaw Gowin okazał się Jarosławem Gowinem. Sam zagłosuje przeciw ale przekonywał żeby jego partia zagłosowała za. Czyli głosuje ale się nie cieszy w nowym wydaniu. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) April 6, 2020

Katarzyna Lubnauer dostrzegła w Gowinie Chucka Norrisa. Tutaj zaszły zapewne bardzo ciekawe procesy myślowe, bo Gowin walący z buta to czysty surrealizm. Lubauer pisze jednak: „Gowin jak Chuck Norris, potrafi wrzucić klucz do szuflady, którą tym kluczem zamyka”. To bardziej jednak Houdini…

Gowin jak Chuck Norris, potrafi wrzucić klucz do szuflady, którą tym kluczem zamyka. 😂 — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) April 6, 2020

Małgorzata Kidawa-Błońska zareagowała „prezydencko”, czyli nijako: „Cały świat walczy z #koronawirus, walczy o zdrowie ludzi, o ratowanie miejsc pracy. A w polskim rządzie przeciąganie liny. Przez ich egoizm tracą Polacy”. Ciekawe co, ci Polacy na dymisji Gowina tracą?

Cały świat walczy z #koronawirus, walczy o zdrowie ludzi, o ratowanie miejsc pracy. A w polskim rządzie przeciąganie liny. Przez ich egoizm tracą Polacy. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) April 6, 2020

Stanisław Janecki widzi w Gowinie raczej „człowieka zdradzonego” przez „uczniów”: „Z tego by wynikało, że zdecydowana większość posłów Porozumienia było przeciw własnemu liderowi. :-)”

Z tego by wynikało, że zdecydowana większość posłów Porozumienia było przeciw własnemu liderowi. :-) — Stanisław Janecki (@St_Janecki) April 6, 2020

Grzegorz Braun użył „słodkiego” porównania:” Jarosław Gowin występuje z rządu, ale tak „na jedną nóżkę” – dalszy niezakłócony dostęp do centralnego słoja z konfiturami zapewnia min. @JEmilewicz”.

Min. @Jaroslaw_Gowin występuje z rządu, ale tak „na jedną nóżkę” – dalszy niezakłócony dostęp do centralnego słoja z konfiturami zapewnia min. @JEmilewicz. — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) April 6, 2020

Szybkich reakcji polityków PiS nie było… Może nie zauważyli?