EUROszaleńcy w natarciu! Europejska komisarz domaga się wypuszczenia z ośrodków wszystkich nielegalnych imigrantów

Dunja Mijatovic, komisarz Rady Europy domaga się wypuszczenia z ośrodków odosobnienia nielegalnych imigrantów. Twierdzi, że skoro nie można ich deportować, to nie wolno ich teraz przetrzymywać.

Dunja Mijatovic jest komisarz praw człowieka Rady Europy. Bośniaczka teraz domaga się by kraje europejskie wypuściły ze swych ośrodków przetrzymywania wszystkich nielegalnych imigrantów. Według niej ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Warunki w ośrodkach mają bowiem sprzyjać szerzeniu się zarazy. Jak argumentuje w ośrodkach tych nie da się utrzymać zalecanego przez władze dystansu, przez co naraża się imigrantów, a także personel

Ponadto argumentuje, że przetrzymywanie teraz nielegalnych imigrantów jest bezprawne. Nielegalni imigranci mogą być zatrzymani i osadzeni w ośrodkach tylko wtedy, gdy mają być deportowani. Teraz zaś deportacji przeprowadzić się nie da. Europejska komisarz twierdzi więc, że teraz przetrzymywać ich nie wolno.

Państwa oprócz tego, że wypuściły nielegalnych imigrantów miałyby zapewnić im samodzielne lokum, utrzymanie oraz dostęp do usług i opieki medycznej. Mijatovic wskazuje również, że Belgia, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania już wypuściły migrantów.

Propozycję eurokratki skrytykował m.in. belgijski dziennik „Brussels Times”. Według gazety oznacza to wpuszczenie do społeczeństwa ludzi, którzy często są przestępcami, posługiwali się fałszywymi dokumentami, a wielu przypadkach nie da się nawet ustalić ich tożsamości. Ci ludzie po prostu ukryją się konstatuje gazeta.

W jednym z ośrodków dla imigrantów w Niemczech doszło do prawdziwego buntu. Imigranci nie chcieli poddać się kwarantannie, gdy wśród nich zdiagnozowano osoby zarażone koronawirusem.