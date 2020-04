Janusz Korwin-Mikke szokuje: „To ja już wolę słuchać PiS!” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke występował dziś zdalnie w Sejmie. Posłowi Konfederacji nie podoba się demagogia, którą uprawia PO-KO i lewica.

Prezes partii KORWiN zszokował dziś parlamentarzystów, ponieważ powiedział, że od opozycji woli już słuchać… PiS.

Co prawda poseł Korwin-Mikke nie popiera Prawa i Sprawiedliwości, ale nie może już znieść demagogi PO-KO i Lewicy. Zarzuca reszcie opozycji, że tylko w kółko powtarza te same slogany zamiast wnosić do dyskusji coś konstruktywnego.

– My chcemy żyć w normalnym kraju. Nie w kraju w którym rządzi demagogia lewicy – grzmi prezes.

W dużej części swojego wystąpienia Konfederata komentował dzisiejsze poczynania Jarosława Gowina. Według Korwina-Mikkego, to co zrobił odchodzący wicepremier to „komedia”.

Z całą wypowiedzią posła Konfederacji można zapoznać się na kanale NCzasTV: