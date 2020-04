PiS szykuje klejnoty dla prezydenta Dudy. Za kilka milionów złotych

Prawo i Sprawiedliwość chce, by wzorem II RP oraz czasów przed zaborami, prezydent Duda i jego ewentualni następcy nosili specjalny łańcuch wysadzany klejnotami. Przygotowanie go ma kosztować kilka milionów złotych.

Jak ujawnia „Rzeczpospolita”, za projektem opowiedział się minister kultury Piotr Gliński. 11 marca wysłał specjalne pismo do Senatu w tej sprawie.

„Należy przy tym podkreślić, że przywrócenie łańcucha przynależnego Wielkiemu Mistrzowi Orderu jest inicjatywą uzasadnioną zarówno względami historycznymi, jak i symbolicznymi” – napisał Gliński.

Gazeta przypomina, że jako pierwszy Łańcuch Orderu Orła Białego założył król Stanisław August Poniatowski w 1764 roku. W II RP łańcuch przyznano też prezydentowi Ignacemu Mościckiemu.

Minister Gliński nie sprecyzował, czy prezydent miałby nosić oryginalny łańcuch, który znajduje się na Zamku Królewskim, czy miałaby zostać wykonana jego kopia.

Specjalista od insygniów królewskich Adam Orzechowski uważa, że używanie zabytkowego oryginału mogłoby być dla niego niebezpieczne. Należałoby zatem wykonać kopię.

– Do kopii łańcucha potrzeba by kilograma złota, wartego ponad 200 tys., ale to tylko początek kosztów – cytuje Orzechowskiego „Rzeczpospolita”.

Bez względu na to, czy prezydent nosiłby oryginał czy kopię, należy dorobić brylantowy krzyż orderowy. Ten na przestrzeni lat zaginął.

– Do jego wykonania potrzeba by ośmiu dwukaratowych brylantów po 160 tys. zł za sztukę oraz cztery 3,5-karatowe po minimum 300 tys. zł za sztukę. Trudno obliczyć, ile diamentów potrzeba by do wyłożenia orła, co najmniej 10 karatów. Mówimy o wielomilionowym wydatku – przybliża Orzechowski.

