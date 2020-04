Tygrysica z nowojorskiego ZOO ma koronawirusa. Pierwszy taki przypadek na świecie

Badania na obecność koronawirusa przeprowadzono u zwierząt w ogrodzie zoologicznym po tym, jak sześć tygrysów i lwów zaczęło wykazywać objawy choroby układu oddechowego. Zwierzęta miały suchy kaszel. Pozytywny wynik testu na koronawirusa wykryto u tygrysicy malajskiej o imieniu Nadia.

Paul Calle, główny lekarz weterynarii w nowojorskim ZOO powiedział, że to pierwszy przypadek, w którym zwierzę nabyło wirusa SARS-CoV-2 od człowieka. Przypuszcza się, że tygrysicę zaraził jej opiekun, choć u niego test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny. ZOO od trzech tygodni jest zamknięte, więc zwierzę nie miało z nikim innym kontaktu.

– To jedyne wytłumaczenie, jakie ma sens – powiedział lekarz. Zapewnił, że wynikami badań podzieli się ze wszystkimi ogrodami zoologicznymi w USA, a ich analiza przyczyni się do lepszego zrozumienia i poznania koronawirusa SARS-CoV-2.

A Malayan tiger name Nadia has tested positive for coronavirus the Bronx Zoo in New York City, and 6 other big cats are exhibiting COVID-19 symptoms. This is the first case of a wild animal contracting the disease from a person, who was most likely an asymptomatic zookeeper pic.twitter.com/axXVvnKD8j

