W czasach zarazy zajmują się dystrybucją migrantów do krajów UE

1600 nielegalnych młodocianych imigrantów z greckiej wyspy Lesbos zostanie przeniesionych do ośmiu krajów UE. Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, wezwała kraje UE do zapewnienia im „przyjaznej kultury” i umożliwienia złożenia wniosków o azyl.

Pierwszym krajem, który już przyjął nieletnich bez opieki jest Luksemburg. Księstwo zaopiekuje się jednak tylko jedenastką takich migrantów. Pozostałych 1589 przyjmie pozostałych 7 państw, które podpisały porozumienie o relokacji. Są to Niemcy, Francja, Irlandia, Portugalia, Chorwacja, Finlandia, ale także Litwa.

Szefowa KE Ursula von der Leyen chce w sumie rozesłać z Grecji 2 tys. nieletnich migrantów. Przebywają oni na Lesbos samotnie, ale ich przyjęcie i udzielenie azylu otworzy drogę do ściągnięcia krewnych w ramach procedury łączenia rodzin.

Komisarz europejski Johansson przedstawiła też dodatkowy plan finansowy dla migrantów. Jest szacowany na 700 milionów euro. 350 mln. pójdzie na wynajem hoteli (25 000 łóżek) i na „kieszonkowe” dla migrantów. Druga połowa pieniędzy na stworzenie 5 nowych ośrodków dla migrantów w Grecji jeszcze w tym roku.

Na program „dobrowolnego powrotu migrantów do kraju pochodzenia” przeznaczono 10 milionów euro. Przewiduje on wypłatę po 2000 euro na osobę dla grupy 5000 osób, które zdecydują się wrócić do swoich krajów. 20 mln euro zasili Frontex i urzędy azylowe.

