Zabił islamista czy koronawirus? Policja wyjaśnia motywy ataku terrorystycznego

Najwidoczniej depresja migrantów przekłada się na wzięcie do ręki noża i atakowanie ludzi z okrzykiem „Allach Albar”. Tak ustalili na razie śledczy. Na razie przesłuchano współlokatora podejrzanego i pracodawcę, którzy wystawiają terroryście jak najlepsze świadectwo.

Według ich zeznań nożownik bardzo martwił się o swoje zdrowie, denerwował kwarantanną i najwyraźniej sobie to odreagował po swojemu. Współlokator 33-letniego imigranta z Sudanu, Abdallaha Ahmeda Osmana, powiedział śledczym, że podejrzany udał się dzień przed atakiem, w piątek 3 kwietnia do szpitala, bo uważał, że jest zarażony Covid-19. Jednak lekarze odesłali go do domu i wrócił bardzo podekscytowany. Pewnie więc chciał tylko zwrócić na siebie uwagę….

Sam zatrzymany wyjaśnił, że był wzburzony, nie spał całą noc i nie pamięta swojego czynu. Wersja wygodna, która pozwala odłożyć na bok trop terrorystyczny. Tymczasem śledczy znaleźli w jego domu odręcznie pisane dokumenty z podtekstem islamistycznym, napisane po arabsku. Nazywają one Francję „krajem niewiernych”.

W momencie aresztowania napastnik modlił się w języku arabskim, wg świadków krzyczał teżw czasie napadu – „Allach Albar!”. Nie był jednak notowany w kartotece osób podejrzewanych o terroryzm.

Terrorysta, a także jego dwóch znajomych z Sudanu, przebywają w areszcie w Valence. Pracodawca Osmana z dirmy Veyret Techniques Découpe (VDT). Firma wydała oświadczenie: „Wszyscy jesteśmy zszokowani. To niezrozumiałe. Wszyscy cierpimy i jest to bardzo trudna sytuacja. Firma składa kondolencje ofiarom.”

Napastnik otrzymał dobre referencje: „Nigdy nie wykazywał oznak radykalizacji. Nigdy nie widzieliśmy, żeby się modlił. Jego zachowanie było całkowicie normalne. To bardzo dyskretny młody człowiek, doceniany przez wszystkich i pracowity. Nic nie widzieliśmy, to okropne! ”.

A #Terrorist shouted 'Allahu Akbar" & Stabbed 2 people to death & and injured 7 more in Romans-sur-Isère #France & then yelled 'kill me' as he was being arrested by armed police. pic.twitter.com/cX6VYxejhU

