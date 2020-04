„Czerwony wachlarz” nad Japonią. Zorza polarna, asteroida, a może UFO? Naukowcy rozwikłali tę tajemnicę

Ok. 1,4 tysiąca lat temu nad Japonią pojawił się „czerwony wachlarz”, zwany też „ogonem bażanta”. Naukowcy spierali się nad tym, czym było to dziwne zjawisko. Fani szalonych teorii mówili nawet o UFO. Teraz naukowcy twierdzą, że rozwikłali tę dziejową tajemnicę.

Japońskie kroniki podają, że „czerwony wachlarz” zwany też „ogonem bażanta” pojawił się nad Japonią 30 grudnia 620 roku.

W tamtym czasie uznawano go za zły znak. Koniec świata, wojna albo jakiś kataklizm – właśnie miał zwiastować.

Do dziś naukowcy spierają się na temat tego, czym tak naprawdę było to zjawisko. W sieci można przeczytać nawet o tym, że to było… UFO.

Z poważniejszych teorii twierdzono, że to zorza polarna lub asteroida. Dziś naukowcy przychylają się bardziej do tej pierwszej teroii.

Opracowano magnetyczną mapę nieba nad Japonią. 1,4 tysiąca lat temu Japonia znajdowała się na szerokości około 33 stopni zamiast obecnych 25.

„Czerwony wachlarz” czy też „ogon bażanta” musiał powstać pod wpływem burzy magnetycznej. Wtedy rzeczywiście mogła pojawić się tak wyglądająca zorza polarna.

Źródło: Sputnik Polska