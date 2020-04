Koronawirus w Polsce. Dantejskie kary za przejażdżkę rowerem. „Mamy uciekać przed milicją jak za komuny?”

Koronawirus w Polsce wykorzystywany jest przez rządzących do radykalnego ograniczania wolności i swobód obywatelskich. Wprowadzane prawo daje dużą uznaniowość policji, a sankcje karne mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych.

Od początku kwietnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia, które dotyczą m.in. możliwości przemieszczania się. Zamknięto między innymi parki, skwery, bulwary, a nawet lasy państwowe.

O karaniu mandatami na szeroką skalę i kierowaniu spraw do inspekcji sanitarnych informowaliśmy już w weekend. Problem w tym, że rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące się do ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi jest bardzo nieprecyzyjne i pozostawia służbom uznaniowość.

To właśnie ona budzi największe oburzenie, bowiem kolejne przykłady pokazują, że policjanci wykorzystują słynny artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń do karania za rzeczy nieujęte w rozporządzeniu.

Kolejne dwa przykłady radykalnych kar pochodzą z Krakowa. Tam policja skierowała sprawy dwóch osób do inspektoratu sanitarnego. Oboje mają zapłacić po 12 tysięcy kary za to, że…samodzielnie spacerowali lub jechali rowerem po krakowskich bulwarach.

– Państwo łupi obywateli jak najgorszy bandyta. Panie @MorawieckiM, naprawdę o to chodzi? To są adekwatne do przewiniena kary – administracyjne? Mamy uciekać przed milicją jak za komuny? Megaskandal – pisze na Twitterze Łukasz Warzecha.