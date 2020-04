Koronawirus. Żabka wprowadza nowe usługi

Sieć sklepów Żabka – w dobie pandemii – wprowadza nowe usługi. Rozpoczął się już pilotaż dwóch nowych opcji: składanie zamówień online i dostawa produktów do domu.

Ograniczenia w handlu, związane z epidemią, przyczyniły się do wprowadzania przez sieci nowych rozwiązań. Dotyczą one głównie dowozu produktów oraz możliwości składania zamówień przez Internet. Do grona sklepów, które oferują takie usługi, dołączyła właśnie Żabka.

W Polsce działa 6,1 tys. sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców spółki. Żabka poinformowała na Linkedin, że w niektórych z nich będą dostępne nowe usługi.

Funkcja „Zamów i odbierz” jest dostępna w aplikacji żappka. Zamówienia, wraz z odbiorem i płatnością w sklepie, obsługują w ramach pilotażu wybrane punkty w Warszawie. Do 10 kwietnia ma być ich łącznie 20.

„Żabka w domu” umożliwia natomiast dostawę zakupów do domu. Na razie z tej opcji mogą skorzystać klienci wybranych sklepów w centrum Poznania – na Jeżycach i Łazarzu. W sumie w pilotażu weźmie udział 30 sklepów.

W poniedziałek sieć poinformowała o możliwości zmiany godzin otwarcia sklepów. Obecnie placówki mogą działać w godz. 7-22, jednak w zależności od potrzeb klientów franczyzobiorcy mogą je wydłużyć.

Co więcej, zgodnie z rządowym rozporządzeniem, w godz. 10-12 w sklepach mogą przebywać tylko klienci powyżej 65. roku życia.

Żabka wprowadziła też dodatkowe środki ostrożności narzucone przez prawo. Klienci muszą zachować między sobą odstęp 1,5-2 m, a w sklepie nie może przebywać więcej niż 3 kupujących na jedną kasę. O ograniczeniach informują plakaty zawieszone przy wejściach do sklepów.

„Zaostrzyliśmy reżim sanitarny w sklepach. Dezynfekcja blatu kasowego przeprowadzana jest po każdym kliencie, podobnie terminala płatniczego czy skanera – umożliwiliśmy klientom samodzielne skanowanie produktów. Pozostałe powierzchnie dotykowe, w tym osłony pleksi czy klamki, są dezynfekowane co godzinę” – poinformowała Żabka.

Źródła: Linkedin/Radio ZET