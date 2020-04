Platforma Unia „dwa bratanki”. PO chce wyrzucenia Fideszu z Europejskie Partii Ludowej

13 ugrupowań wchodzących w skład Europejskiej Partii Ludowej (EPP) domaga się wyrzucenia Fidesz. Wśród nich jest Platforma Obywatelska.

Władze 13 partii z różnych krajów unijnych wystosowały pismo do szefa EPP Donalda Tuska, w którym domagają się usunięcia sprawującego władze na Węgrzech Fideszu Wśród nich jest Platforma Obywatelska. Poinformował o tym na Twitterze europoseł Radosław Sikorski.

„Od pewnego czasu śledzimy degradację węgierskiej praworządności. Fidesz jest obecnie zawieszony w EPL z powodu nieprzestrzegania zasady praworządności. Ostatnie wydarzenia potwierdziły jednak nasze przekonanie, że Fidesz, przy obecnej polityce, nie może korzystać z pełnego członkostwa w EPL.

Pragniemy wyrazić nasze pełne poparcie dla prezydenta Donalda Tuska i całego kierownictwa grupy EPP w utrzymaniu integralności naszej rodziny politycznej. Wzywamy do wydalenia Fideszu z EPP zgodnie z art. 9 statutu EPP” – napisano w liście do Tuska.

Pod listem w imieniu Platformy podpisał się przewodniczący Borys Budka.

Pierwszy pomysł wyrzucenia Fideszu – partii premiera Orbana rzucił Donald Tusk. Według niego władze węgierskie wykorzystują epidemie koronawirusa do łamania praw i swobód obywateli. To dokładnie to samo co mówią unijni eurokraci. Tusk i oni nie mają co robić w czasie epidemii, więc zajmują się swymi tradycyjnymi zabawami polegającymi na nieustannym pouczaniu niektórych rządów jak mają sprawować władze.