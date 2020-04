Tarcza antykryzysowa tak dobra, że już trzeba ją poprawiać. Co się zmieni?

Tarcza kryzysowa, której wg propagandy rządu pod żadnym względem nie wolno było krytykować, właśnie ulega radykalnym zmianom. Nowelizacja została już przyjęta przez rząd, a po 14 treść nowej ustawy poznali posłowie.

We wtorek posłowie zajmą się kolejną przygotowaną „na kolanie” propozycją rządu PiS dla przedsiębiorców. Politycy opozycyjni projekt poznali dopiero o 14.30, a więc równo dwie godziny przed rozpoczęciem obrad Sejmu, które jednak pierwotnie miały rozpocząć się o 15.00.

– Pół godz. przed posiedzeniem Sejmu tzw. Tarcza 2.0 dotarła do posłów. W sumie 240 str. specjalistycznego tekstu. Obrady przesunięte na 16:30. Czyli dostaliśmy średnio pół minuty na lekturę, analizę i przygotowanie poprawek do 1 strony tekstu ustawy. Tak wygląda parlamentaryzm 2.0

– Przypomnę, że podczas konsultacji z rządem apelowałem, że jeśli te konsultacje mają mieć sens to teksty ustaw dotyczących epidemii i kryzysu powinny być nam udostępniane minimum 1 dzień przed wejściem do Sejmu. Rząd to obiecał, po czym obietnicy nie dotrzymuje – pisze na Twitterze kandydat Konfederacji na Prezydenta RP Krzysztof Bosak.

Zmiany w tarczy antykryzysowej

Nowelizacja była nazywana tarczą antykryzysową 2.0, jednak minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła o tym, iż jest to zbyt górnolotna nazwa, a zmiany nie będą daleko idące. – Tego, co w tym tygodniu trafi do Sejmu, nie nazwałabym tarczą 2.0 – raczej nazwałabym to korektą, uzupełnieniem przepisów z ubiegłego tygodnia. Tam nie będzie bardzo znaczących zmian – mówiła w Radio Zet.

Pozytywną zmianą będzie rozszerzenie firm objętych zwolnieniem z ZUS. Do tej pory zwolnienie miało obejmować jedynie firmy zatrudniające do 9 pracowników, a obecnie częściowe zwolnienie dotknie także firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W ich przypadku będzie to jednak jedynie ulga wynosząca 50 procent, lecz jak mówią „lepszy rydz niż nic”.

Nowelizacja zakłada także utworzenie „funduszu gwarancji płynnościowej”, który ma pozwolić małym i średnim firmom o obieganie się o kredyt do 80 procent, przy czym maksymalna wartość kredytu może wynieść 250 milionów złotych.

Dodatkowe zmiany są przez rząd dopiero przygotowywane. Nad szerszymi rozwiązaniami, które będą ujęte w ramach projekty tarczy antykryzysowej 2.0, trwają obecnie prace w ministerstwie rozwoju. Na ich przedstawienie przedsiębiorcy będą musieli jednak jeszcze poczekać.

