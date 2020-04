23-letni Ukrainiec zabił 7 motocyklistów. Naćpany wjechał w nich służbowym autem

Na jaw wychodzą szokujące kulisy koszmarnego wypadku drogowego. Jak to możliwe, że naćpany Ukrainiec, bez prawa jazdy, spowodował śmierć 7 mężczyzn?

23-letni Ukrainiec Wołodymyr Żukowski odpowiada za śmierć 7 motocyklistów. Obrona rozpaczliwie próbuje zrzucić winę na zabitych.

Do zdarzenia doszło nieopodal Lancaster w stanie New Hampshire. Zabici to członkowie klubu Jarheads MC, weterani Marines z Nowej Anglii.

Klubowicze zmierzali na zlot, poruszając się w kolumnie. Nieopodal Lancaster zatrzymali się na postój.

Gdy ruszali w dalszą drogę w kolumnę wjechał czołowo ciężki pickup Dodge RAM. 7 motocyklistów zginęło, kierowcy Dodge’a nic się nie stało.

W tym tygodniu prokuratura ujawniła nowe wstrząsającego fakt z tego zdarzeni. Co najważniejsza – Ukrainiec okazał się kompletnie naćpany.

23-latek miał we krwi „narkotykowy koktajl”. Odkryto u niego m.in. fentanyl, morfinę oraz kokainę.

Jakby tego było mało okazało się, że Ukrainiec ma na koncie kilka aresztowań za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków czy rażące przekraczanie prędkości. Mężczyzna w ogóle nie powinien siadać za kierownicą.

Tymczasem Ukraińcowi nie tylko nie odebrano prawka, ale dodatkowo dostał pracę jako kierowca w firmie transportowej. To właśnie do niej należał pick-up, którym zabił motocyklistów.

Sam Ukrainiec nie ma sobie nic do zarzucenia. Jego obrona twierdzi, że sprawcą był motocyklista, który uderzył w auto i wytrącił je z pierwotnego kursu. Obrońcy sugerują, że zabity weteran Marines mógł być pod wpływem alkoholu.

Źródło: Ścigacz.pl