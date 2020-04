Dramat w niemieckim miasteczku. Imigrant zabił Polaka

Dramatyczne sceny rozegrały się w niemieckim miasteczku Alsfeld. 37-letni Algierczyk Ali B. zaatakował młotkiem 47-letniego Polaka Leszka M. W rezultacie Polak zmarł. Do tragedii doszło 6 kwietnia.

Mieszkańcy Alsfeld są w szoku z powodu zaistniałej sytuacji. Do zdarzenia doszło w ogródku działkowym. Z doniesień „Bilda” wynika, że Leszek M. od 15 lat był właścicielem działki na łące jagodowej. Trzy lata temu Ali B. kupił działkę obok posesji Polaka. Jak wynika z relacji jednego z ogrodników, 37-latek był zamknięty w sobie i z nikim nie utrzymywał bliższych relacji.

Spór między Algierczykiem i Polakiem miał rozpocząć się dwa lata temu. Wówczas Ali B. rzucił w 47-latka donicą. Rozdzielić ich musieli inni działkowcy. Relacje pomiędzy nimi jednak wciąż pozostawały napięte.

Do kolejnej awantury doszło 6 kwietnia. Powód kłótni pozostaje jednak nieznany. Jak relacjonował w rozmowie z „Biledm” jeden z ogrodników, „Leszek M. udał się do domu, po czym wrócił do swojego ogrodu”.

Wówczas Ali B. zaatakował Polaka młotkiem. W wyniku napaści 47-latek zmarł. Algierczyk został natomiast aresztowany na miejscu przez policję. Kryminalni z Alsfeld wszczęli śledztwo we współpracy z prokuraturą w Gießen.

Leszek M. osierocił dwie córki.

