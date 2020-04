Niemcy znów ingerują w wewnętrzne sprawy Polski! Ich firma lobbingowa Greenpeace domaga się przesunięcia wyborów

Niemiecka firma lobbingowa Greenpeace domaga się przesunięcia wyborów prezydenckich. To kolejna ingerencja Niemców w wewnętrzne sprawy Polski.

Zajmująca się lobbingiem i reprezentowaniem niemieckich interesów gospodarczych Greenpeace Polska wzywa do przełożenia wyborów prezydenckich,

„#Wybory w warunkach #Covid19 będą niedemokratyczne i niebezpieczne. Nie powinny i nie mogą się odbyć! Musimy zająć się przede wszystkim powstrzymaniem pandemii i na tym się skupić, a później zacząć budować bezpieczniejszą, lepszą i bardziej sprawiedliwą przyszłość” – piszą na Twitterze ekofaszyści z niemieckiego lobby.

Niemcy ośmielają się więc mówić co jest demokratyczne, a co nie i czym powinniśmy się zajmować.

Greenpeace już nawet nie zachowuje jakichś pozorów, że w jego działalności chodzi o ekologię. Jeszcze niedawno to udawał, teraz nawet tego nie robi i wprost zajmuje się nie tylko lobbingiem gospodarczym,, ale też działalnością polityczną.

Tylko nieudolności, tchórzostwu i oportunizmowi PiS niemieccy lobbiści i ekofaszyści zawdzięczają to, że mogą bezkarnie działać i nikt ich nie pociąga do odpowiedzialności za zakłócanie porządku, akty wandalizmu, sabotażu, naruszanie cudzej własności, podżeganie do przestępstw etc.

PiS pozwala teraz, by Niemcy mieli w Polsce kolejną organizację, a w rzeczywistości firmę lobbingową, której zadaniem jest wywieranie nacisków politycznych. PiS całymi latami opowiada o jakiejś „repolonizacji” mediów, a nawet nie potrafi poradzić sobie z takimi niemieckimi lobbystami