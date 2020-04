Niezwykłe obrazki z Wuhan. Miasto wraca do życia po 76 dniach [FOTO/VIDEO]

Chińskie władze po 76 dniach zniosły zakaz wyjazdu z miasta Wuhan, w którym wybuchła pandemia koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami o północy z wtorku na środę czasu miejscowego z dróg wyjazdowych usunięto barykady.

Według agencji Xinhua przed bramkami poboru opłat na autostradach ustawiły się kolejki pojazdów, a niektórzy kierowcy i pasażerowie przez kilka godzin czekali na otwarcie przejazdu.

„Nie mogę się doczekać powrotu do rodzinnego miasta” – powiedział cytowany przez tę agencję mężczyzna, pochodzący z prowincji Szantung na wschodzie Chin. Razem z kilkorgiem krewnych utknął w Wuhanie, gdy 23 stycznia miasto objęto kwarantanną.

Na dworcach kolejowych pasażerowie przygotowują się do wyjazdu pociągami – przekazała Xinhua. Według hongkońskiego dziennika „South China Morning Post” na możliwość opuszczenia miasta czekały dziesiątki tysięcy osób.

#Wuhan's outbound trains hit the tracks as lockdown ends pic.twitter.com/RwOfNVXd8B — CGTN (@CGTNOfficial) April 8, 2020

Bezprecedensowe środki kwarantanny wprowadzono, aby ograniczyć szerzenie się koronawirusa po kraju. Wuhan i szereg okolicznych miast w prowincji Hubei praktycznie odcięto od świata. Później, gdy sytuacja epidemiczna się poprawiła, restrykcje zaczęto stopniowo znosić, ale dopiero teraz – po 76 dniach – zdrowym osobom zezwolono na wyjazd z Wuhanu, a innym – postronnym osobom – na wjazd.

76 days of #Wuhan lockdown uplifted!

Our MF8095 was the first flight landed at Wuhan this morning.

Hello again, Wuhan! pic.twitter.com/Kwe9OahZRX — Xiamen Airlines (@XiamenAirlines) April 8, 2020

Na razie normalnie podróżować mogą obywatele z „zielonym kodem”, czyli teoretycznie nie noszący w sobie wirusa. Muszą jednak pobrać wcześniej aplikację, która śledzi każdy ich ruch i wyłapuje ewentualny kontakt z osobą zakażoną.

A China Eastern airplane departs from #Wuhan Tianhe International Airport at 7:24 to Sanya in South China’s Hainan Province on Wed. It is the first flight leaving the airport after Wuhan's 76-day lockdown. pic.twitter.com/jyjeHvb9ke — Global Times (@globaltimesnews) April 8, 2020

Day 1 of #Wuhan's restart: G431, the first bullet train departs from Wuhan for Nanningdong at 7:06 am on Wed. Wuhan lifted its outbound travel restrictions on Wed after a 76-day lockdown. pic.twitter.com/Gljboiasxf — Global Times (@globaltimesnews) April 8, 2020