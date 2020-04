Salvini chce otwarcia włoskich kościołów na święta Wielkanocy. „Kraj potrzebuje ochrony wiary” [VIDEO]

Były włoski MSW i wicepremier Matteo Salvini stwierdził, że aby pokonać pandemię koronawirusa, kraj „potrzebuje ochrony Niepokalanego Serca Maryi”. Zaproponował ponowne otwarcie włoskich kościołów, aby pozwolić wierzącym brać udział w liturgii związanej ze Zmartwychwstaniem Chrystusa.

Jego zdaniem można zastosować takie środki bezpieczeństwa, które nie będą stwarzały wzrostu zagrożenia. Salvini zaapelował w tej sprawie do episkopatu Włoch. Stwierdził, że aby pokonać „tego potwora” (koronawirusa) same przepisy i nauka nie wystarczą. Zbliżamy się do Wielkanocy i poprośmy o ochronę Niepokalane Serce Maryi – powiedział Matteo Salvini we włoskiej telewizji.

Podkreślając znaczenie tego święta religijnego dla milionów Włochów Salvini wyjaśnił, że popiera tylko „prośby tych, którzy chcą, w uporządkowany i zgodny z higieną sposób” udostępnić kościoły na wielkanocne Msze św.

Włoski polityk przypomniał, że ograniczenia dotyczące świątyń są surowsze, niż odwiedziny… supermarketów.

W ostatnich dniach Włochy wydają się wychodzić z tunelu koronawirusa ale wątpliwe, by postulat Salviniego uwzględniono. Raczej rząd wykorzysta go do dodatkowej krytyki swojego adwersarza.

🔴No al Mes, sì a buoni del Tesoro "Orgoglio Italiano" 🇮🇹, ad alto rendimento o con fiscalità di vantaggio, destinati agli italiani che possono e vogliono investire nel futuro del Paese, senza ipotecare risparmi, lavoro e vita come accaduto purtroppo in Grecia.#NoMes pic.twitter.com/PUNIQJdoij — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 8, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles