Trump: „WHO naprawdę to sknociła. Dlaczego dali nam taką błędną rekomendację?”

Prezydent USA Donald Trump we wtorek na Twitterze zarzucił Światowej Organizacji Zdrowia sprzyjanie Chinom i w ostrych słowach skrytykował jej podejście do pandemii koronawirusa.

„WHO naprawdę to sknociła. Z jakiegoś powodu, (mimo że) jest finansowana głównie przez Stany Zjednoczone, jest bardzo chinocentryczna. Dobrze się temu przyjrzymy” – zapowiedział Trump.

Jak dodał, „na szczęście nie posłuchał” rekomendacji, aby nie zamykać granic USA dla przybyszów z Chin. „Dlaczego dali nam taką błędną rekomendację” – zapytał.

Przedstawiciele WHO odradzali państwom zamykanie granic dla Chin na przełomie stycznia i lutego. Argumentowali wówczas, że restrykcje dotyczące podróży mogą wywołać więcej złego niż dobrego, bo utrudnią wymianę informacji, zakłócą łańcuchy dostaw sprzętu medycznego i uderzą w gospodarki krajów.

Prezydent USA jest jednym z wielu polityków i komentatorów na Zachodzie, którzy krytykowali stosunek Światowej Organizacji Zdrowia do Pekinu. WHO i jego dyrektorowi generalnemu Tedrosowi Adhanom Ghebreyesusowi zarzucano przede wszystkim bezkrytyczny stosunek do informacji podawanych przez chiński rząd w początkowej fazie epidemii, mimo że istniały podejrzenia o tuszowanie danych przez chińskie władze. (PAP)