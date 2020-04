Z powodu koronawirusa francuski lotniskowiec „Charles de Gaulle” wraca do kraju

Lotniskowiec „Charles de Gaulle” wróci przed terminem zakończenia misji do kraju?. Na jego pokładzie podejrzewa się przypadki koronawirusa. Około czterdziestu marynarzy ma objawy typowe dla choroby Covid-19.

W środę 11 kwietnia francuskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że „na pokładzie lotniskowca Charlesa de Gaulle’a obecnie przebywającego na Atlantyku w ramach misji Foch (misja skierowana przeciw islamistom- przyp. aut.), około 40 marynarzy jest obecnie pod wzmożoną obserwacją medyczną.”

Pierwsze objawy chorobowe pojawiły się wśród załogi niedawno. Okręt miał wracać dopiero 23 kwietnia. Na misji przebywa od 21 stycznia 2020 r. Teraz skierowano go prosto do portu w Tulonie.

Marynarzy z objawami choroby odizolowano od reszty załogi. Dodatkowo poddano ich „wzmocnionemu monitorowaniu medycznemu”.

„Charles de Gaulle” to lotniskowiec o napędzie atomowym i jedyna nieamerykańska jednostka tego typu. To zarazem okręt flagowy francuskiej marynarki wojennej. Budowę okrętu rozpoczęto w 1989 roku. Po wielu perypetiach i naprawianych usterkach wszedł do służby dopiero w 2001 roku.

Źródło: Le Figaro/ Reuters