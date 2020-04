Zabił dziewczynę za taniec. 23-letni rolnik skazany na dożywocie

Obsesyjnie zazdrosny i brutalny rolnik zabił swoją partnerkę. Świadkowie mówią o miejscu rzezi.

23-letnia Neomi Smith mieszkała w Brechin w Szkocji razem ze swoim chłopakiem Keithem Rizzo. Jej partner – rolnik – był obsesyjnie zazdrosny, a przy tym brutalny wobec dziewczyny.

Rizzo od dłuższego czasu zaczął poniżać i bić dziewczynę. Ta w końcu nie wytrzymała i zapowiedziała, że się z nim rozstanie.

Rolnik zaczął być jeszcze bardziej brutalny. Mimo to kobieta nie wyprowadziła się od swojego oprawcy.

Sytuacja stawała się coraz bardziej patologiczna. 23-latek potrafił dusić dziewczynę do nieprzytomności.

Innym razem wpadł w szał i pobił ją telefonem komórkowym. Następnie pobitą partnerkę wyrzucił z mieszkania.

Kobieta wciąż nie opuszczała brutalnego partnera. Ku swojej zgubie.

Kiedy para udała się na dyskotekę dziewczyna postanowiła potańczyć na parkiecie. Ale kiedy jej partner zobaczył, że dotknęła pośladkami innego tańczącego mężczyzny wpadł w furię.

Rolnik wywołał burdę, a przerażona dziewczyna udała się do swojego mieszkania. Znajomi pytali ją czy będzie bezpieczna, ale 23-latka zapewniała ich, że nic jej nie grozi. Prawda okazała się okrutna.

Zazdrosny i oszalały rolnik wdarł się jednak siłą do jej mieszkania, a następnie zaatakował kobietę nożem. Sąsiadk dziewczyny, który zaalarmowany przybiegł na miejsce, zeznał, że to co zobaczył było prawdziwą rzeźnią.

23-latek zadał kobiecie ponad 30 ciosów nożem. Cała kuchnia była pokryta jej krwią.

W pomieszczeniu walało się potłuczone szkło i gruz. Dziewczyna leżała obok lodówki, a na jej nodze leżał nóż.

Przed sądem rolnik twierdził, że do jej mieszkania wtargnęło dwóch rabusiów i to oni zabili jego ukochaną. Sąd nie dał wiary tym tłumaczeniom i skazał go na dożywocie.

Źródło: BBC / Fakt