Andrzej Duda kradnie pomysł Konfederacji i przedstawia jako swój. Wcześniej PiS go odrzucało

To brzmi jak jakiś żart. Od kilku tygodni Konfederacja, a za nią PSL i PO-KO, postulowały zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. PiS odrzucał wszystkie tego rodzaju poprawki. Teraz pomysł „pożyczył” Andrzej Duda i przedstawił jako swój. Minister Emilewicz jest zachwycona.

Wielu Internautów zarzuca Konfederacji, że ta nie chce niby współpracować z rządem. Tymczasem właśnie mamy okazję zobaczyć jak chętny do współpracy jest obóz rządzący. Konfederacja, a za nią PSL i PO-KO postulowały zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. PiS jednak, z sobie tylko wiadomych przyczyn, odrzucał tego rodzaju poprawki. Można by więc pomyśleć, że według rządu są one nierealne. Nic podobnego! Gdy rządzący uziemili już inicjatywę opozycji, to nagle dokładnie z takim samym postulatem odezwał się prezydent Andrzej Duda!

Tym razem pomysł został przez obóz rządzący, z Jadwigą Emilewicz na czele, przyjęty bardzo entuzjastycznie. Nic to, że to dokładnie taki sam projekt jaki postulowała Konfederacja. Zaraz w mediach państwowych i pisolubnych usłyszymy jaki to wspaniały jest prezydent Andrzej Duda i na jaki świetny wpadł pomysł.

„Andrzej Duda proponuje zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące. Premier Morawiecki i wicepremier Emilewicz z zachwytem przyjęli tak wielce innowacyjny, odpowiadający potrzebom Polaków pomysł. Szkoda, że nie przyjęto tego już wczoraj. Gdyby tylko ktoś wpadł na to wcześniej…” – napisal na Twitterze Artur Dziambor z Konfederacji.

„Od kilku tygodni PO, PSL i Konfederacja postulowały zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. PiS poprawki opozycji odrzucał. Teraz Duda zaproponował zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Zgadnijcie kto trąbi o wspaniałym pomyśle Prezydenta i partii rządzącej Bareja…” – komentuje na Facebooku Dariusz Szczotkowski.